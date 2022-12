Seilziehen um neue Strasse – Der Abstimmungskampf kommt bereits auf Touren Die Bürgerlichen wollen die Bauern für die Umfahrung Aarwangen gewinnen, Linke und Grüne die heutige Ortsdurchfahrt beruhigen. Das aber könnte ins Auge gehen. Stephan Künzi

Auf der heutigen Ortsdurchfahrt durch Aarwangen kommt es immer wieder zu Unfällen. Ob eine Umfahrung die Lösung bringt, ist aber umstritten. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Abstimmung ist zwar erst am 12. März, doch die Verfechter und die Kritiker der geplanten Umfahrung von Aarwangen bringen sich schon heute in Position. Letzte Woche liess der Oberaargauer Bauernverein die Medien wissen, dass er das 98 Millionen Franken schwere Projekt ablehnt. Zumindest für den Vorstand gilt das so, die definitive Parole wird erst die Hauptversammlung am 8. Februar fassen.