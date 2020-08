Swatch ist nicht mehr Trend – Der Abstieg einer Kultmarke Sie war die Rettung für die Schweizer Uhrenindustrie und begeisterte Kunden weltweit. Doch neue Kundengewohnheiten und Konkurrenz lassen die einst so hippe Swatch alt aussehen. Jon Mettler

Da war sie noch Kult: Nick Hayek lanciert 2004 in New York die neueste Swatch-Kollektion mit Bill Gates, Mischa Barton, Carl Lewis und Denis Leary (von links nach rechts). Foto: imago

Die Fans stehen stundenlang Schlange, um sich ein besonderes Modell zu ergattern. Sammler verbringen die Nacht im Schlafsack vor dem Laden, um am Morgen die Ersten zu sein. Seltene Modelle erzielen an Auktionen hohe Preise. Die Swatch ist Kult in den 1990er-Jahren.