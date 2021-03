Die besten Leserkommentare – Der Abschuss der Wölfin lässt die Emotionen hochkochen Herzlos? Unverständlich? Oder ein gerechter Abschuss für einen Serienreisser? Die Leserschaft debattiert über den Abschuss der Wölfin F78. Mathias Gottet

Der Abschuss der Wölfin führte zu zahlreichen Reaktionen. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Die Wölfin F78 ist tot. 35 Schafe und eine Ziege hat die Wölfin bis Mitte Februar gerissen, der Kanton gab sie zum Abschuss frei. Am Sonntag erlegte ein Berner Wildhüter das Tier in der Region Gürbetal-Gantrisch. Die Meldung zum Abschuss sowie der persönliche Abschiedsbrief führten zu zahlreichen Kommentaren aus der Leserschaft. Viele Leserinnen und Leser sind empört, wie der Mensch mit dem Wolf umgeht. Hier eine Auswahl der Leserkommentare:

Ziel war es also, weiteren Schaden an Nutztieren zu verhindern. Allein das Wort Nutztiere sagt dabei schon viel aus. So ist es halt mit uns Menschen. Jeder, der uns dabei in die Quere kommt, wenn es um unseren eigenen Profit geht, wird erschossen. Wir dürfen Tiere nutzen und die Natur weiter schänden. Alles kein Problem, schliesslich hiess es ja schon in der Bibel: «Seit fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen.» Man sollte vielleicht weniger die Bibel und dafür Franz von Assisi zum Vorbild nehmen. Die Natur und die Tiere würden es einem sicher danken. Onlinekommentar von Fabio Rossi

So herzlos und unnötig. Schämt auch! Onlinekommentar von Rene Spring

Ich finde es absolut schade, dass die Wölfin abgeschossen wurde. Das Verhalten dieses Tieres war leider alles andere als natürlich. Der Lebensraum im Gantrischgebiet ist absolut da, doch sie zeigte keinerlei Scheu vor Menschen. Die Wölfin war eine Opportunistin, die das riss, was einfach zu reissen war. Mit diesem Verhalten wird der Wolf nie die Akzeptanz haben, die es nun mal braucht in der zersiedelten Schweiz. Schade, aber hoffen wir, dass das nächste Tier besser in unsere Region mit unterschiedlichen Interessen passt. Onlinekommentar von Marco Nay

Für mich unverständlich. Ich glaube nicht an den Stadt-Land-Graben. Nur weil im Gürbetal gemäss Berner Bauernverband das Halten von Schafen ein Hobby ist, musste der Wolf daran glauben. Wofür werden diese Schafe eigentlich gebraucht? Im Grossverteiler hab ich Lammracks gekauft, und diese stammen aus Neuseeland. Die Abruzzen in Italien machen es vor, wie guter Wolfsschutz geht, und zwar nur mit Herdenschutzhunden. Diese Rasse heisst Abruzzo. Onlinekommentar von Markus Fuchs

Der arme Wildhüter hat ja nur seinen Job gemacht, ohne zu denken. Aber ein guter Schuss, wie er es trainiert hat, hätte auch danebengehen können. Könnte es sein, dass die Wölfin gerade bei dieser Tat mit einem Gummigeschoss vergrämt hätte werden können? So nach dem Motto «bei der Tat tut es weh». Hätte dadurch ein Lerneffekt für die Zukunft erzielt werden können? Onlinekommentar von Jorge Covel

Typisch für die äusserst aggressive Spezies Mensch. Was nicht ins Konzept passt, wird abgeknallt. Onlinekommentar von Thomas Mueller

So traurig. Danke für den berührenden Abschied. Schade, dass es bei uns zu wenig Platz hat für so ein intelligentes und schönes Tier. Onlinekommentar von Brigitte Gehrig

Wir Menschen, also die Tierhalter, haben uns mit Schutzhunden und Zäunen mehr oder weniger gut zum Wolf hinbewegt. Doch dieser Serienreisser hat – nicht nur um den aktuellen Hunger zu stillen – mangels Kenntnis der menschlichen Absicht diese Trennungen der zugeordneten Bereiche unterlaufen. Dass er jedoch unsere Abschrankungen nicht respektiert hat und weiterhin nicht beachten wird, war und bleibt sein Handicap. Leider reisst er, was sich bewegt, und nicht nur, was seinen Hunger unmittelbar stillt. Bleibt die Hoffnung, dass es Wölfe gibt, die sich etwas weiter von den Menschen und (eingezäunten) Herden entfernt bewegen. Onlinekommentar von Werner Wenger