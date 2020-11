Vision zum Thuner Bahnhof (2) – Der abgesenkte Bahnhofvorplatz von Dieter Noll Ein unterirdischer Busbahnhof? Ja, aber unter dem Bahnhofvorplatz statt unter den Gleisen, sagt Architekt Dieter Noll. Michael Gurtner

Originalplan von Dieter Noll: Via Rampen beim Maulbeerplatz und an der Seestrasse verschwindet der Verkehr unter den Bahnhofvorplatz. Foto: PD Originalplan von Dieter Noll: Zu sehen ist die Anordnung der Busse im neuen Busbahnhof unter dem Vorplatz. Foto: PD 1 / 2

Der pensionierte Thuner Architekt Dieter Noll ist schon verschiedentlich mit originellen Ideen aufgefallen – etwa mit einer Wohnüberbauung über der Hofstettenstrasse (wir berichteten). Er hat sich auch zum Bahnhofsgebiet und zur Vision der Forumsgruppe intensiv Gedanken gemacht. «Unter den Gleisen einen Busbahnhof zu bauen, ist mit immensen Kosten verbunden, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen», ist er überzeugt. Zumal viele Buspassagiere gar nicht auf den Zug wechseln wollten.

Zudem sei die Zufahrt ab dem Casino keine eigentliche Umfahrung der Innenstadt. «Besser wäre es, den Verkehr früher abzufangen», findet er. Ihm schwebt deshalb eine Aarequerung Süd im Bereich Seematte Hünibach mit einer «eleganten Strassen-Hängebrücke über die Aare» ins Schadaugebiet vor. Die Bereiche Lauitor, Maulbeerkreisel und Bahnhof würden entlastet.

Auf dieser Visualisierung zeigt Dieter Noll die Hängebrücke über die Aare. Foto: PD

Zweispurige Rampen

Das ist der eine Teil von Dieter Nolls Idee. Der andere: «Man stelle sich vor, der heutige Bahnhofvorplatz inklusive Buskanten wird um 5,5 bis 6 Meter abgesenkt und damit unterirdisch.» Via zweispurige Rampen bei Maulbeerplatz und Seestrasse würde auch der Personenverkehr unter dem Bahnhofplatz durchgeführt. Busse könnten zudem auch zweispurig via Rampenstrasse verkehren. Noll schwebt nebst dem Busbahnhof ein belebtes Untergeschoss mit Zugängen und Zufahrten etwa zum Manor vor.

«Thun würde ein freundliches, neues Eingangstor erhalten.» Architekt Dieter Noll

Der Bahnhofplatz wiederum wäre weitgehend verkehrsfrei und könnte attraktiv gestaltet werden – «Thun würde ein freundliches, neues Eingangstor erhalten», hält Dieter Noll fest. Kritisch steht er einer angedachten Verlegung der Seestrasse an die Bahngleise gegenüber: Der Konflikt mit kreuzenden Bahn- und Schiffspassagieren werde so noch grösser, eine Lösung wie diejenige mit dem abgesenkten Bahnhofplatz erschwert. Deshalb müsse die Seestrasse ab Rosenau unter die Erde.

Wie soll die Stadt aussehen?

Stapi Raphael Lanz sagt: «Anhand der von Dieter Noll geschilderten Idee, die etwas mehr ins Detail geht als der Vorschlag Dütschler, lässt sich ein wichtiger Punkt aufzeigen, der auch in der Mitwirkung zum Grundlagenprojekt Verkehr vielfach kritisiert oder hervorgehoben wurde: Wie gross, wie massiv dürfen Eingriffe in das heutige Ortsbild sein?»

Das erträgliche Mass solcher Eingriffe müsse gesellschaftlich verhandelt und diskutiert werden. «Hier stellen etwa die beschriebenen Rampen im Bereich Maulbeerkreisel und Seestrasse, aber auch die angedachte Brücke im Bereich der Scherzligkirche sehr grosse Eingriffe in das heutige Stadtbild und in die heutige Nutzung der Räume dar.» Die Umsetzbarkeit dieses wie auch der beiden anderen Vorschläge hängt laut Lanz damit nicht nur von der technischen und finanziellen Machbarkeit ab, «sondern ebenso entscheidend von der Frage, wie das Bild unserer Stadt am Wasser zukünftig aussehen soll».