Wird Seoane Hütters Nachfolger? – Der Abgang des YB-Erfolgstrainers wird konkreter Eintracht Frankfurt soll sich zu Gesprächen mit dem YB-Trainer getroffen haben. Eine Ausstiegsklausel in Vertrag von Gerardo Seoane könnte eine entscheidende Rolle spielen. Dominic Wuillemin

Schätzen sich: Adi Hütter und Gerardo Seoane beim gemeinsamen Interview im Sommer 2019 in Bern. Foto: Christian Pfander

Gerardo Seoane pflegt zu sagen, dass er alles lese, was über ihn und seine Mannschaft geschrieben werde. Dazu hört er Podcasts. Und wenn um 21.30 Uhr eine Partie aus Spanien übertragen wird, verfolgt er danach im Radio, was die Trainer zu sagen haben. Kurz: Zu viel an Fussball kann es im Leben des YB-Trainers nicht geben.

Aber auch wenn er nicht so ein aufmerksamer Verfolger des Geschehens wäre, hätte er nicht verpassen können, dass sein Profil im Ausland auf reges Interesse stösst. Seit Monaten wird er fast im Wochentakt bei einem Bundesligisten als neuer Trainer gehandelt. Seoane sagt dazu jeweils, dass er sich nicht zu Gerüchten äussere. Und dass für ihn ein Wechsel nur infrage komme, wenn ihm Interessenten ein sehr interessantes Projekt bieten könnten. Weil er die Arbeit in Bern enorm schätze.