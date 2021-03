Abo Zverotic: «Jeder ist für seine Leistung selber verantwortlich»

In der Wundertüte YB verkörpert Elsad Zverotic momentan so etwas wie Konstanz. Vor dem Nachtragsspiel gegen Luzern (Liveticker: heute ab 20.15 Uhr) versucht er, die Baisse in der Meisterschaft zu erklären.