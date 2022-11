Trainerentlassung spaltet den SCB – «Der Abend war gelaufen, die Stimmung am Boden» Nie war aus der Mannschaft auch nur ein kritisches Wort über Johan Lundskog zu hören. Kein Wunder, reagieren die Spieler nun enttäuscht, zeigen auch Unverständnis. Angelo Rocchinotti

Unter Johan Lundskog gewann der SC Bern 11 von 20 Partien. Trotzdem trennte sich der Club nach dem 4:3-Sieg gegen die ZSC Lions am Samstag vom Schweden. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Trotz der Nationalmannschaftspause herrscht in der Postfinance-Arena noch reger Betrieb. Erst ab Mittwoch kommen die Spieler in den Genuss von sechs freien Tagen. Die Stimmung ist ausgesprochen gut. Selten wurden Tore im Training dermassen bejubelt. Mit der Entlassung von Trainer Johan Lundskog hat dies freilich nichts zu tun, vielmehr liegt es an den speziellen Trainingswettkämpfen. «Ein Duell Team Rot gegen Team Schwarz», klärt Tristan Scherwey auf.