Beim 5:1 gegen den SC Buochs – Dennis Wyder trifft für den FC Köniz dreimal Der FC Breitenrain ist Tabellenführer, YB unterliegt Basel und Dominique Aegerter brilliert: Neuigkeiten aus der Region.

Dennis Wyder jubelt am Samstag gleich dreimal. Foto: Manuel Zingg

Nach dem 0:7 gibts ein 10:1

0:7 verloren die YB-Frauen vor Wochenfrist in der Women's Super League gegen den FC Zürich. Im Cup feierten sie nun ihrerseits einen Kantersieg. Sie bezwangen in der Startrunde 1.-Liga-Club Groupement Féminin Vallée 10:1. Courtney Strode erzielte 4 Tore.

Breitenrain ist im Hoch, YB bezieht Klatsche

Der FC Breitenrain glänzt in der Promotion League unverändert. Mit 13 Punkten aus 5 Partien führen die Stadtberner die dritthöchste Spielklasse an. Am Samstag gewannen sie bei den Black Stars 2:1, obwohl sie in Rückstand geraten waren. Eric Briner glich noch in der ersten Hälfte aus, Cristian Miani schoss kurz vor Schluss das Siegestor. Weiterhin gut schlägt sich der FC Biel; er siegte auswärts gegen Chiasso gleich 3:0 und belegt einen Mittelfeldplatz. Eine Klatsche im Prestigeduell bezogen die YB-Talente, die wie die Seeländer aufgestiegen waren. Sie unterlagen dem Basler Pendant 2:5 und sind Schlusslicht.

Andrist trifft bei der Wyder-Gala

Einen Kantersieg feierte 1.-Liga-Club FC Köniz. 5:1 schlug er den SC Buochs, obwohl er nach der Startphase im Hintertreffen gelegen hatte. Matchwinner war Dennis Wyder: Er traf gleich dreimal. Das letzte Tor gelang dem früheren Profi Stephan Andrist. Gemeinsam mit Stefan Glarner, einem weiteren ehemaligen FC-Thun-Spieler, beackerte der 33-Jährige erfolgreich die rechte Seite. Schwer tun sich in derselben Gruppe mit dem FC Langenthal und dem FC Münsingen zwei andere Berner Traditionsvereine. Die Oberaargauer verloren beim FC Wohlen 1:2, und die Aaretaler unterlagen in Zürich dem SV Höngg 1:3. Auf einen überzeugenden Saisonstart blicken die Talente des FC Thun. Sie gewannen beim FC Martigny gleich 5:1 und führen ihre Gruppe nach drei Runden an.

Prishtina punktet erstmals, Spiez taucht

In der 2. Liga interregional hat der FC Spiez einen schweren Stand. Am Sonntag war er beim FC Concordia Basel chancenlos, er hatte gleich mit 0:6 das Nachsehen und weist nach drei Runden null Punkte und ein Torverhältnis von 2:15 auf. Im Mittelfeld klassiert sind der FC Konolfingen (4:1 gegen den SV Muttenz) und der FC Lerchenfeld (2:2 beim FC Courtételle). In der Gruppe 2 holte der FC Prishtina beim 1:1 gegen den FC Sierre seinen ersten Zähler der Saison. Arlind Dinolli glich auf der Bodenweid in Bern die Führung der Gäste aus.

Herzogenbuchsees Kampf bleibt unbelohnt

Mit einem Sieg in extremis ist Handballclub Rotweiss Thun in die Saison gestartet. Adriana Lehmann erzielte auswärts gegen den HSC Kreuzlingen 100 Sekunden vor Schluss das 23:22; es war der letzte Treffer der Partie. Die Linkshänderin warf fünf weitere Tore und war im verjüngten Team Urs Mühlethalers damit neben Michelle Schmied produktivste Schützin. Eine Niederlage zum Auftakt bezog der HV Her­zo­genbuchsee, der daheim Titelfavorit LK Zug trotz starker Leistung und acht Treffern von Laura Rotondo 24:27 unterlag. Gleichfalls begonnen hat die Meisterschaft in der Nationalliga B. Während der HS Biel in Stäfa 22:29 verlor, gewann der TV Steffisburg zu Hause gegen Endingen überraschend 26:25. Drei Tore gelangen Ivan Wyttenbach, der zuletzt für Wacker Thun gespielt hatte.

Aegerter glänzt, Müller hadert

In der DTM läuft es dem Berner Oberländer Autorennfahrer Nico Müller in dieser Saison weiterhin nicht. Der Vizemeister des letzten Jahres belegte bei den Rennen auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg die Ränge 14 und 18. In toller Form befindet sich derweil Töff-Pilot Dominique Aegerter. In der Supersport-WM in Magny-Cours (Fr) gewann der Oberaargauer am Samstag, ehe er am Sonntag Zweiter wurde.

