Sicherheitstrainer Markus Atzenweiler gibt Verhaltenstipps für vier Situationen, in denen einen oft ein ungutes Gefühl begleitet.

Nachts alleine unterwegs oder im leeren Zug? So verhalten Sie sich richtig

Nachts auf dem Heimweg: Den Schlüsselbund bereits in der Hand haben, damit man nicht nach ihm suchen muss.

Der Zug ist fast leer. Dennoch setzt sich ein Mann zur allein sitzenden Frau. Wie soll sie reagieren?

Hat sie ein ungutes Gefühl, soll sie sofort aufstehen und gehen. Wortlos und ohne Augenkontakt. Kontrollblick zurück. Folgt er ihr, dreht sie sich um und sagt laut und bestimmt: «Stopp! Stehen bleiben! Lassen Sie mich in Ruhe!» Die Erfahrung zeigt, die meisten Männer reagieren verdutzt, reden sich heraus, mit dieser Gegenwehr rechnen sie nicht. Generell gilt: Wer im erleuchteten Abteil von aussen nicht gesehen werden will, bleibt am besten beim Eingang stehen. Ausserdem empfiehlt es sich, den Notruf der SBB-Transportpolizei zu speichern: 0800 117 117.