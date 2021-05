Ein Blick in die Liste des Bundes mit den zugelassenen Pflanzenschutzmitteln bringt absurde, kreative und überraschend deutliche Namen für die Produkte zutage. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Harmony, Titus, Tuareg: An was denken Sie da? Wohl an irgendeinen Kerzenduft, an einen Spielfilm, an ein Wüstenvolk oder ein Auto eines deutschen Autogiganten. Die Namen stehen aber für noch etwas anderes.

Denn was Autohersteller schon lange können, nämlich bekannte Begriffe nutzen, um ihre Produkte anzupreisen, können Hersteller von Pflanzenschutzmitteln genauso gut. Vielleicht sogar noch etwas besser. Oder zumindest skrupelloser.

Hades’ Kumpel Bacchus ist ein Mittel gegen Falschen Mehltau an Reben.

Da sind zum Beispiel Namen, bei denen sofort klar wird, was zu erwarten ist: die totale Wirkung. Da gibt es Blackout gegen Unkräuter, Dominator gegen Mehltau, Bazooka gegen Blattläuse. Dazu Headdown, Blackomat und so weiter und so fort.

Das Mittel Diabolo übertrifft jedoch alles. Der Teufel höchstpersönlich wird zum Schutz von Kartoffeln aufgeboten. Wenn das nur nicht nach hinten losgeht und der Bauer mit seiner Seele bezahlt.

Diabolo gibts zudem in der Deluxe-Version Diabolo Plus. Also kommt da wohl noch Hades, der Gott der Unterwelt, dem Teufel zu Hilfe. Das wäre nur logisch, denn Hades’ Kumpel Bacchus ist ein Mittel gegen Falschen Mehltau an Reben.

Aus der gleichen Ecke, gepaart mit einem Wortspiel, kommt das Mittel Pandorra (sic!). Da kann man sich allerdings fragen, ob die Büchse der Pandora die richtige Anspielung für ein Pflanzenschutzmittel ist. Vielleicht ist der Hersteller aber auch einfach nur brutal ehrlich.

Die Suche nach Röndöp in der Landi dürfte schwierig werden.

Andere gehen subtiler vor. Cadillac, Banjo, Frisbee: Das klingt deutlich netter. Auch wenn die Assoziationen diffus sind. Was haben Apollo, Ariane und Biathlon mit Pflanzenschutz zu tun? Das ist zwar auch beim Herbizid Plüvel nicht ganz klar. Aber es klingt wie ein Dorf im Engadin: nett, beschaulich, freundlich und so gar nicht wie ein Pestizid.

Das ist bei Röndöp anders. Da wissen Landwirte und auch viele Hobbygärtner, dass es ein Pestizid ist. Die Suche nach Röndöp in der Landi dürfte allerdings schwierig werden. Deshalb ein kleiner Tipp: Das Ding heisst eigentlich Roundup – einfach schön verschweizert ausgesprochen.

