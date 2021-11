Astronomie für Jugendliche – Den Sternen zum Begreifen nah

Seit sieben Jahren am Beobachten Infos einblenden

Seit 2014 trifft sich die Astronomische Jugendgruppe im Zulgschulhaus in Steffisburg. Zuerst erhalten die Jugendlichen im Physikzimmer eine Einführung, anschliessend wird – vorausgesetzt, das Wetter lässt es zu – in der Sternwarte beobachtet. Diese ist mit zwei 15- bzw. 23-cm-Spiegelteleskopen, zwei verschiedenen Sonnenteleskopen, einem mobilen 20-cm-Teleskop für Beobachtungen in wenig lichtverschmutzten Orten, 2 innenstabilisierten Ferngläsern und 3 Ausleih-Teleskopen für die Jugendlichen ausgestattet.