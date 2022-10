Folgen der sportlichen Misere – Den SCL Tigers laufen die Fans davon Bis zum Ausbruch der Pandemie hatte Langnau die höchste Stadionauslastung der Schweiz. Nun kommen über 1000 Zuschauer weniger an die Heimspiele – was ins Geld geht. Philipp Rindlisbacher

Beziehungsprobleme: Die vielen Niederlagen haben bei einigen Fans Spuren hinterlassen, der Zuschauerschnitt in Langnau ist gesunken. Foto: Christian Pfander

Die Luftqualität in Langnau soll gemäss jüngsten Messungen gut sein. Und wenn man so will, leisten die SCL Tigers ihren Beitrag dazu. Die Strassen sind nicht mehr so verstopft vor den Heimspielen, wobei dieser Umstand im Club nicht eben das Durchatmen fördert.