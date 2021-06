Oberländerrat vor der Session – Den Radweg effizienter umsetzen Der Oberländerrat hat sich geschlossen für den vorgeschlagenen Radweg am Brienzersee ausgesprochen – mit einer weniger aufwendigen, dafür rascheren Lösung,

Der Oberländerrat will eine effiziente Lösung, um den geplanten Radweg am Brienzersee umzusetzen – hier Bönigen. Foto: Bruno Petroni

Die Oberländer Grossrätinnen und Grossräte haben in Vorbereitung der Sommersession ihre eingereichten Vorstösse besprochen. Dabei stand der vorgeschlagene Radweg entlang des Brienzersees im Zentrum. Der Oberländerrat war sich einig, dass ein solcher Weg für die Region einen grossen Mehrwert bedeuten würde.

Die vorläufige Antwort des Regierungsrates, welche hohe Kosten, enorme bauliche Massnahmen und eine Umsetzung erst im Rahmen des Strassenplans 2025 mit sich bringen würde, konnten die anwesenden Personen nicht nachvollziehen. Sie unterstützen es, den Vorstoss als Motion weiterzubearbeiten und das Projekt effizienter und kostengünstiger umzusetzen.

«Highlight» am 25. Juni

Ebenfalls thematisiert wurde an der digitalen Sitzung die Situation des Tourismus. Dass viele Investitionen zurückgestellt werden und sich die Auswirkungen im Arbeitsmarkt erst langsam abzeichnen, beschäftigt die Grossräte. «Ein erfreuliches Highlight für die Branche wird», so der Oberländerrat, «hoffentlich das digitale Tourismusforum Berner Oberland sein, welches die Volkswirtschaft Berner Oberland, der Hotelier-Verein Berner Oberland und die Destinationen Berner Oberland am 25. Juni gemeinsam durchführen».

PD

