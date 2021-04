US-Abzug aus Afghanistan – Den Preis zahlen die Jungen und die Frauen Die junge Generation kann sich kaum an das Schreckensregime der Taliban erinnern. Nun bangt sie zusammen mit den Frauen, deren Lage sich trotz aller Gewalt verbessert hat, um ihre Zukunft. Tobias Matern

Werden bis spätestens 11. September 2021 abgezogen: US-Soldaten in Afghanistan. Foto: David Goldman (AP)

Afghanistan steht vor einer ungewissen Zukunft, das ist für die Menschen im Land eigentlich nichts Neues. Bis zum 11. September werden die ausländischen Truppen das Land verlassen haben, so will es US-Präsident Joe Biden. Der längste Einsatz der amerikanischen Geschichte geht damit nach 20 Jahren zu Ende, für die Afghaninnen und Afghanen bleibt die bange Frage: Was wird jetzt aus ihnen?

Noch immer gibt es zwischen afghanischer Regierung und den Taliban keinen Friedensschluss, die Islamisten zeigen bisher in den Gesprächen kein Entgegenkommen. Sie fühlen sich so sicher, dass sie sogar die USA auffordern, nicht erst im September, sondern bis Mai zu gehen. Und ihre Anschläge auf öffentliche Einrichtungen setzen sie unvermindert fort.

60 Prozent der Afghanen sind unter 25

Basira Bahar macht sich wie Millionen anderer Afghaninnen und Afghanen ständig Gedanken über die Zukunft. Die 22-Jährige studiert in Kabul Politik und Jura, sie will Anwältin werden. «Ich habe das grosse Glück, dass ich erst in die Schule und jetzt an die Universität gehen kann», sagt sie bei einem Gespräch in Kabul. «Mir ist erzählt worden, dass Mädchen während des Taliban-Regimes gar nicht in die Schule gehen durften.»

Mehr als 60 Prozent der geschätzt 37,5 Millionen Afghaninnen und Afghanen sind unter 25 Jahre alt. So hat die Mehrheit der Menschen am Hindukusch keine oder nur noch sehr vage persönliche Erinnerungen an das Taliban-Regime, das von 1996 bis zum westlichen Einmarsch 2001 das Land terrorisierte – auch wenn die Schreckenszeit im kollektiven Gedächtnis des Landes verankert ist. Vor allem für Frauen war es eine Zeit der Finsternis.

Die afghanischen Frauen haben Angst, dass ihre Rechte mit der Rückkehr der Taliban wieder verloren gehen. Foto: Rahmat Gul (AP)

Nun ist eine Generation herangewachsen, die zwar wegen des andauernden militärischen Konflikts in permanenter Unsicherheit lebt, andererseits aber vor allem in urbanen Zentren wie Herat, Kabul und Mazar-i-Sharif von gesellschaftlichen Fortschritten profitiert, die das Land in den vergangenen 20 Jahren gemacht hat.

Millionen Mädchen und Jungen gehen in die Schule, mehr als 100 Fernseh- und Radiostationen sind entstanden, in Diskussionsrunden werden relativ offen politische Argumente ausgetauscht. Nooria, die in Kabul Betriebswirtschaftslehre studiert und wie viele Afghanen nur einen Namen hat, verweist aber auch auf die mangelnden Perspektiven: Sie wünsche sich mehr Jobs und «mehr Unternehmergeist, aber leider ist daran wegen der mangelhaften Sicherheitslage nicht zu denken».

«Ich habe immer darauf gehofft, dass die Anwesenheit der westlichen Truppen zu Frieden führen wird, aber das ist nicht geschehen.» Basira Bahar, afghanische Studentin

Ein Kabuler Analyst, der aus Furcht vor Repressalien nicht genannt werden will, geht davon aus, dass dem Land mit dem Abzug der westlichen Soldaten gesellschaftliche Rückschritte bevorstehen: «Wenn sich die Taliban friedlich in die Gesellschaft integrieren lassen, werden die Frauenrechte und die Meinungsfreiheit beschnitten, weil die Taliban nach wie vor radikale Einstellungen haben», ist er sich sicher.

Und falls die Islamisten gewaltsam die ganze Macht ergreifen werden, steht Afghanistan «die nächste Katastrophe bevor». Nach der sowjetischen Besatzung Ende der Achtzigerjahre entstand ein Machtvakuum, das in einen Bürgerkrieg führte, den die Taliban für sich entschieden.

Will keine weiteren toten US-Soldaten riskieren: US-Präsident Joe Biden auf dem Nationalfriedhof in Arlington. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Die Studentin Basira Bahar erkennt die Fortschritte, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in ihrem Land durch die westliche Präsenz erzielt worden sind. Andererseits weiss sie, dass es vor allem für ihre Generation nun besonders viel zu verlieren gibt. «Ich habe immer darauf gehofft, dass die Anwesenheit der westlichen Truppen zu Frieden in unserem Land führen wird, aber das ist nicht geschehen. Es wird immer schlimmer, täglich werden Menschen getötet», sagt sie.

Bahar macht keinen Unterschied zwischen den Taliban und den ausländischen Truppen: «In diesem Krieg sind beide Seiten dafür verantwortlich, dass viele Zivilisten gestorben sind.» Die Zahlen der Vereinten Nationen sprachen da allerdings eine andere Sprache, demnach sind die Taliban für die meisten zivilen Opfer in diesem Krieg verantwortlich.

160’000 Tote seit 2001

Allerdings sind exakte Zahlen über die Kriegstoten in einem Land, in dem es nach wie vor kein funktionierendes Melderegister gibt, nur schwer zu bekommen. Der Nachrichtensender Tolonews berichtete am Sonntag über Angaben zu den Opfern, die von der afghanischen Regierung, den Vereinten Nationen und auch den USA in den vergangenen Jahren gemacht worden sind: Demnach liegt die Zahl der Toten seit 2001 bei mehr als 160’000.

Der mögliche Tod, er ist in den Köpfen der Menschen allgegenwärtig. «Wir haben auch zu Hause keine Ruhe wegen der Sicherheitslage», sagt Basira Bahar. Die Mutter von zwei Kindern fühlt sich selten sicher, auch ihre Universität war bereits das Ziel eines terroristischen Anschlags. «Ich weiss nie, ob ich lebend nach Hause komme», sagt sie. «Dieses Gefühl gehört bei uns zum Alltag.»

Ein afghanischer Journalist in Kabul hat an dieser Geschichte mitgearbeitet, er will namentlich nicht genannt werden, weil er die Sorge hat, dass ihn seine Zusammenarbeit mit westlichen Medien zum Ziel der Taliban macht.

