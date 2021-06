Überraschungssieger am CSIO St. Gallen – Den Heiratsantrag machte er Bill Gates’ Tochter im Schnee Mit Nayel Nassar setzt sich beim Grossen Preis der Schweiz in St. Gallen unerwartet ein Ägypter durch. Das freut auch den 126-Milliarden-Dollar-Mann. Marco Keller

Unschlagbares Duo in der Ostschweiz: Nayel Nassar (EGY) und Igor Van De Wittemoere. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung katapultierte er sich ins europäische Reitsportinteresse. So gross war der Vorsprung, den Nayel Nassar im Sattel von Hello Vincent am Schluss des GP der Schweiz auf den arrivierten Briten Scott Brash hatte. Dritter wurde der Deutsche Philipp Weishaupt. Zu den ersten Gratulanten zählte Steve Guerdat, der sich nach drei Abwürfen auf Albführen’s Maddox mit Rang 36 bescheiden musste.

Mehr noch als die Anerkennung des Weltranglisten-Ersten dürften ihn aber die anschliessenden Glückwünsche seiner Partnerin gefreut haben: Nassar ist seit vielen Jahren mit Jennifer Gates liiert, der ältesten Tochter von Melinda und Bill, dem Philanthropen und gemäss «Forbes» aktuell viertreichsten Mann der Welt, dem das amerikanische Magazin im April ein Vermögen von 126,7 Milliarden US-Dollar zusprach.

Sprachtalent mit Stanford-Studium

Ägypten hat den Nil, die Pyramiden und Mohamed Salah, für Reiter auf Topniveau ist der 104-Millionen-Einwohner-Staat nicht unbedingt bekannt. In der Szene ist der in Chicago geborene und in Kuwait aufgewachsene Nassar, ein Sohn ägyptischer Eltern, der an der prestigeträchtigen Universität von Stanford ein Wirtschaftsstudium abschloss, aber kein Unbekannter. Schon dreimal gewann der 29-Jährige ein HITS 1-Million-Dollar-Springen, und sein Doppel-Nuller im Nationenpreis von Rabat im Oktober 2019 half entscheidend mit, dass sich Ägypten zum ersten Mal seit 60 Jahren wieder für die Olympischen Spiele qualifizierte.

Nassar ist ein Sprachtalent und parliert unter anderem in Englisch, Arabisch und Französisch. Zudem hat er eine romantische Ader: Den Heiratsantrag machte er seiner Langzeitfreundin kurz vor Beginn der Corona-Pandemie bei einem Wochenende im Schnee. Und die Antwort stimmte: «Ich kann es nicht erwarten, den Rest unseres Lebens zusammen zu lernen, zu wachsen, zu lachen und zu lieben. Die Antwort ist eine Million Mal Ja», teilte Jennifer Gates der Öffentlichkeit via soziale Medien mit.

Das Paar machte unlängst privat auf einer anderen Ebene weniger schöne Zeiten durch. Anfang Mai gaben Bill und Melinda Gates bekannt, dass sie sich nach 27 Jahren trennen werden.

