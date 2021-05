Lockerung der Corona-Massnahmen – Spanien beendet den Alarmzustand –und fürchtet eine Klagewelle Am heutigen Sonntag endet der Ausnahmezustand – trotz hoher Infektionszahlen. Juristen warnen, dass Gerichten die Überlastung drohe – wegen regionalen Corona-Regeln. Karin Janker

Endlich vorbei, endlich wieder ein bisschen Normalität: Hunderte feierten in Barcelona bereits in der Nacht auf Sonntag das Ende des Ausnahmezustandes. Foto: Quique Garcia / keystone-sda.ch

Grösser als das Chaos, das ab Sonntag in Spanien befürchtet wird, ist die Angst vor diesem Chaos. Am heutigen Sonntag endet der von Premier Pedro Sánchez verhängte Alarmzustand. Er dauerte sechs Monate, von Anfang November bis Anfang Mai, und war die Gesetzesgrundlage für die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Sechs Monate lebten die Menschen in Spanien im Ausnahmezustand. Eigentlich Zeit genug, um sich auf dessen Ende vorzubereiten. Doch offenbar haben sowohl die spanische Zentralregierung als auch die einzelnen Regionalregierungen sie nicht ausreichend genutzt.