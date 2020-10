Analyse zum Umgang mit dem Islamismus – Den Fanatikern keine Nahrung geben Die Europäer müssen der Instrumentalisierung der Religion durch Herrscher im Nahen Osten einen demokratischen Dialog mit den Muslimen entgegensetzen. Der Rechtsstaat muss auch seine Instrumente schärfen, wo es nötig ist. Meinung Paul-Anton Krüger

Von der Terrormiliz IS zerstört: Ein irakischer Soldat steht vor der Al-Nuri-Moschee in Mosul. Foto: Keystone

Ein Jahr ist es her, dass sich der selbst ernannte Kalif der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in die Luft gesprengt hat. Abu Bakr al-Baghdadi entzog sich damit einer US-Spezialeinheit. Schon damals war klar, dass mit seinem Tod weder der IS als Organisation erledigt sein würde, noch die Ideologie des radikalen Islamismus. Der Mann, der den französischen Lehrer Samuel Paty enthauptete, war offenbar davon inspiriert.

Einwanderung generell verantwortlich zu machen für diese Taten, wird ebenso wenig dazu beitragen, solche Anschläge zu verhindern, wie der Versuch, hier lebende Muslime in Mithaftung zu nehmen. Das spielt nur den Terroristen in die Hände. Der IS hat die «Auslöschung der Grauzone» propagiert. Er wollte den Muslimen weismachen, dass ihr Glauben nicht vereinbar sei mit dem Leben in den freiheitlichen Demokratien. Wer diese verteidigen will mit ihren Werten wie Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit, sollte solchen Argumenten keine Nahrung geben.

Bedrohung ernst nehmen

Es hilft aber nichts – auch nicht der übergrossen Mehrheit der rechtstreuen Muslime –, die Radikalisierung einiger allein mit gesellschaftlichen Umständen erklären zu wollen. Mangelnde Integrationsangebote, die Kolonialgeschichte, der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft, individuelle Zurücksetzungen oder verletzte religiöse Gefühle sind keine Rechtfertigung für Terror oder Aufstachelung zur Gewalt.

Seine Ideologie lebt weiter: Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: Keystone

Die Bedrohung durch extremistische Ideologien nicht ernst zu nehmen, macht es Tätern nur leicht. Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat muss sich mit seinen Mitteln verteidigen: dem Recht, der Strafverfolgung, der Terrorabwehr. Und dem demokratischen Diskurs. Er muss seine Instrumente schärfen, wo es nötig ist – aber nicht, um von möglichem Behördenversagen abzulenken. Und er wird womöglich damit leben müssen, dass er islamistische Gefährder nicht einfach nach Syrien abschieben kann.

Die Europäer müssen genau hinsehen, wie der IS im Irak und in Syrien, aber auch im Sahel die nächste Phase seines Kriegs vorbereitet.

Der Rechtsstaat sollte sich bei der Bekämpfung des radikalen Islamismus auch nicht auf Regimes wie in Algerien, Ägypten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten stützen. Ihr vermeintlich moderater Staatsislam ist Mittel des Machterhalts, seine hohlen Verkündungen sind Teil des Problems. Diese Staaten geben vor, die Muslimbruderschaft zu bekämpfen, weil deren Politisierung der Religion die Wurzel allen Terrors sei.

Über die Salafisten halten sie die Hand, solange diese den Machtanspruch der Monarchen und Militärdiktaturen nicht infrage stellen. Deren fundamentalistische Auslegung des Islam aber bildet den Kern jihadistischer Ideologie. Auch die Muslimbrüder sind freilich keine Demokraten. Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sich zu ihrem Bannerträger aufschwingt, ist die Frage berechtigt, was das für den türkischen Staatsislam heisst, der im deutschsprachigen Raum grossen Einfluss hat.

Die Europäer müssen der Instrumentalisierung der Religion durch Herrscher im Nahen Osten einen demokratischen Dialog mit den Muslimen entgegensetzen und diese als vollwertige Bürger behandeln. Und sie müssen genau hinsehen, wie der IS im Irak und in Syrien, aber auch im Sahel die nächste Phase seines Kriegs vorbereitet. Sonst wird Europa bald wieder eingeholt werden von den Schrecken vergangener Jahre.