Taxifahrerin verurteilt – Den betrunkenen Fahrgast ausgenommen Eine Thuner Taxifahrerin nutzte die Gunst der Stunde. Sie zockte einen betrunkenen Fahrgast ab, der ihr 1000 Franken zusteckte. Nun wurde sie dafür bestraft. Roger Probst

Eine Taxifahrerin wurde vom Regionalgericht Oberland verurteilt (Symbolbild). Foto: Celia Nogler

Der Anruf mitten in der Nacht in die Zentrale eines Thuner Taxiunternehmens war nicht ungewöhnlich. Ein Mann wollte eine Fahrt nach Hause buchen. Ungewöhnlich war jedoch die Höhe der Bezahlung, welche der potenzielle Fahrgast in Aussicht stellte. Er wollte der Taxifahrerin 1000 Franken geben, wenn sie und ihr Arbeitskollege ihn und sein Auto sicher nach Hause bringen.

Die Aktion war nötig geworden, weil der Mann nach einem feuchtfröhlichen Abend in der Thuner Innenstadt nicht mehr fahrtüchtig war, er sein Auto aber an einer Stelle parkiert hatte, wo es nicht hingehörte. Das rief die Polizei auf den Plan – und brachte den Stein ins Rollen.