Die Tigers überraschen – Den Berner Unihockeyclubs ist der Saisonstart geglückt Ihren Ansprüchen entsprechend gehören Wiler-Ersigen und Köniz nach den beiden ersten Runden dem verlustpunktfreien Spitzenquartett an. Ueli Moser

Noah Siegenthaler und Goalie Patrick Eder spielen mit ihren Teams auch in dieser Saison vorne mit. Archivfoto: Marcel Bieri (Keystone)

Es war ein happiges Programm, das die Tigers aus Langnau zum Saisonstart erwartete. Die Oberemmentaler trafen nämlich zum Auftakt mit Malans und Zug gleich auf zwei Gegner, die den Top 5 der Liga zugerechnet werden. So gesehen, stellte eher der 8:7-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Bündner als die Niederlage in Zug eine Überraschung dar. «Im Kampf um einen der übrigen Playoff-Plätze dürfen wir ohnehin primär in den Direktbegegnungen gegen die anderen Anwärter nicht wieder Punkte verschenken», stellt Verteidiger Stefan Siegenthaler die Marschroute klar.