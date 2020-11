Berner Ideen (2) – Den Anfang machte ein Adventskalender ohne Schoggi Die Adelbodnerin Irene Graf hat Adventskalender für Kinder neu erfunden. Nun erzählt sie berührende Mundart-Geschichten für Erwachsene. Mirjam Comtesse

Die Adelbodnerin Irene Graf (52) ist eher aus Zufall Schriftstellerin geworden. Erst der Erfolg brachte ihr den Glauben ans eigene Talent. Foto: Veronika Stalder, Thun

Es beginnt mit einer E-Mail: «Darf ich Sie hurti versuume?», fragt Irene Graf. Die Nachricht verrät gleich zwei entscheidende Eigenschaften der Adelbodnerin: Es ist ihr unangenehm, Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Und gleichzeitig verpackt sie ihr Anliegen so charmant, dass sie das Gegenüber sofort an der Angel hat.

Genau das Gleiche gelingt Irene Graf mit ihren Kurzgeschichten und ihren Kolumnen, die sie für das «Thuner Tagblatt» und den «Berner Oberländer» verfasst. Sie wirken im ersten Moment unspektakulär, doch wer einmal mit Lesen begonnen hat, kann sich ihrem Zauber kaum entziehen. Das gilt auch für ihr gerade erschienenes Werk «Säg o nüüt».

Da ist zum Beispiel die erste Erzählung «Nume guet gmeint» über die schwierige Beziehung von Madlen zu ihrer Schwiegermutter. Diese will eigentlich nur von Nutzen sein, doch vermittelt sie der Schwiegertochter mit ihrem Aktionismus den Eindruck, nicht zu genügen. Mit der Grundsituation können sich wohl viele identifizieren. Was bedrückend wirken könnte, endet schliesslich hoffnungsvoll – auch das ist typisch für Irene Grafs Texte.

«Berner Ideen» Infos einblenden In unserer losen Reihe «Berner Ideen» porträtieren wir Menschen, die mit Optimismus und der Überzeugung vorangehen, die Zukunft ein klein wenig besser zu machen.

«Viele meiner Leserinnen und Leser sagen mir, sie hätten bei meinen Geschichten das Gefühl, ich rede von ihnen», sagt die Autorin bei einem Treffen in Thun. Das liegt daran, dass sie oft von Alltagssituationen ausgeht. Auch dass die 52-Jährige auf Berndeutsch schreibt, lässt die Erzählungen unmittelbar wirken. «Ich würde gerne auf Hochdeutsch schreiben», sagt sie. «Aber wenn ich nahe beim Herzen bleiben will, hilft mir Mundart.»

Dass sie die Menschen berühren kann, hatte die Adelbodnerin schon mit ihrem Debüt bewiesen, das eher zufällig zustande kam. 2008 erschien der Adventskalender «Mäxus Abentür». Das sind 24 Couverts mit einer Fortsetzungsgeschichte in einer liebevoll gestalteten Tasche, die Kinder sowie Mütter und Väter schweizweit begeistern. Über 10’000 Exemplare wurden bisher davon verkauft. Jetzt, in der Vor-Adventszeit, liegen die Taschen wieder prominent in allen Buchhandlungen auf.

Dabei hatte Irene Graf lediglich für ihre Göttikinder einen Adventskalender ohne Schokolade gestalten wollen. Erst als sie erfuhr, dass Eltern in ganz Bern sich die Couverts weiterreichten, merkte sie, dass sie einen Nerv getroffen hatte.

Die Autorin Irene Graf (rechts) und die Illustratorin Edith Pieren mit ihren Werken vor dem Cheunisbärgli in Adelboden. Bild: Patric Spahni

Eine Affinität zum Schreiben hatte Irene Graf schon als Kind. «In der neunten Klasse schrieb ich meinen ersten Roman», erzählt sie augenzwinkernd. «Er war acht Seiten lang, und auf das Titelbild malte ich ein blutiges Messer, weil es sich um einen Krimi handelte.» Später machte sie aber das KV und erledigte zuerst administrative Arbeiten im Betrieb ihres Mannes, bevor sie 2010 mit der Illustratorin Edith Pieren den mundARTverlag gründete.

«Meine Adventskalendergeschichten schrieb ich nebenbei, fast heimlich», erzählt Irene Graf. «Während der Ferien, wenn die Kinder am Strand spielten, oder nachts. Ich mass dem wenig Wert bei.» Erst mit dem Erfolg kam das Vertrauen in ihr Talent. «Heute ziehe ich mich auch mal ein paar Tage von der Familie zurück, um in Ruhe weiterarbeiten zu können.»

Viele Texte in ihrem neuen Werk sind Geschichten, die sie bisher mündlich an Lesungen präsentiert hat. Gewidmet hat sie es ihrem vor eineinhalb Jahren verstorbenen Sohn. Er war erst 20 Jahre alt, als er im Januar 2019 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Es ist bezeichnend, dass Irene Graf ihren Schmerz in einen Satz packt, bei dem es nicht um sie geht, sondern um das Gegenüber: «Als Mutter können Sie sich vorstellen, was das bedeutet.» Man kann es nur erahnen. Auch wie viel Kraft es sie gekostet haben muss, das neue Buch in dieser Zeit fertigzustellen, ist schwer vorstellbar.

In «Säg o nüüt» zeigt sie sich trotz allem über weite Strecken von ihrer humorvollen Seite. Daneben verschweigt sie aber auch nicht, wie sich der Abgrund gerade bei scheinbar alltäglichen Verrichtungen auftun kann. In der Kurzgeschichte «Grüene Duume» beschreibt sie, wie eine Frau sich darüber ärgert, dass sie kein Händchen für Pflanzen hat. Erst allmählich erfährt man, dass es darum geht, dass sie das Grab ihres Sohnes bepflanzen möchte und unter der Trauer zusammenzubrechen droht.

«Nid z rede vo dr Ohnmacht, ufemne Eggeli Bode öppis z schaffe, im Wüsse, dass genau hie drunger der eiget Suhn imne Sarg liegt. Das isch doch eifach zviu verlangt! Viu zviu! Grüene Duume hin oder här. Das sött e Muetter nie im Läbe müesse mache. Nie!»

Trotzdem gelingt es der Autorin, auch diese Erzählung versöhnlich enden zu lassen.

Irene Graf: «Säg o nüüt – Unerhörts – Bärndütsch u dütlech», mundARTverlag, 144 S., ca. 29 Fr.