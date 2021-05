Bern-Knigge (17) – Demut steht Ihnen gut Wir erklären Nicht-Bernerinnen und -Bernern, wie sie Fettnäpfchen vermeiden. 17. Lektion: Machen Sie Fehler und stehen Sie dazu. Mirjam Comtesse

In meiner letzten Kolumne habe ich geschrieben, dass Kinder auf Berner Pausenplätzen plötzlich nicht mehr «Time-out!» rufen, wenn sie beim Fangenspielen eine Pause brauchen. Sie sagen: «I bi gimpft!» Ich hatte irrtümlicherweise angenommen, dass dies mit der derzeitigen Impfdebatte zusammenhängt. Doch dann haben mir gleich mehrere Leserinnen und Leser gesagt, dass ich völlig falschliege: Schon seit Jahrzehnten machen sich Berner Kinder unangreifbar, indem sie sich für geimpft erklären. Immerhin, so hat mir mein zehnjähriger Sohn erzählt, sei der Ausspruch in den vergangenen Wochen deutlich beliebter geworden.