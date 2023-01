Nun ist es also draussen, das neue Programm für den Sommer, das sich «Demut» nennt und die Klimafrage ernst nehmen will. Christoph Müller, was dürfen wir von Klimabotschafterin und Wirbelwind Patricia Kopatchinskaja in Inhalt und Form erwarten?

Wir freuen uns alle sehr auf die Konzerte im ersten Jahr unseres dreijährigen Zyklus «Wandel». Patricia Kopatchinskaja wird in drei Programmen und mit musikalischen Mitteln schonungslos auf den Zustand der Welt und unsere Beziehung zur Natur aufmerksam machen. Wir können uns auf packende und ergreifende und sicher auch berührende Konzertmomente freuen.