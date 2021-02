Glacier 3000 mit Neuheit – Demontierbarer Skilift eingeweiht 30 Meter. Dies ist die Dicke des Eises, das die Ränder des Tsanfleuron-Gletschers in 10 Jahren verloren haben. Eine Herausforderung für Glacier 3000. Die Installation eines mobilen Skilifts wurde nötig. pd/cb

Der neue, demontierbare Skilift ist ab sofort in Betrieb. Foto: PD

Der Schwund des Tsanfleuron-Gletschers ist eine unbestreitbare Tatsache. Der Gletscher schmilzt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 Metern pro Jahr an seinen Rändern und von 50 Zentimetern in seinem Zentrum. Dieses Phänomen verändert die Landschaft erheblich. Am Col d’Audon hat sich eine Mulde gebildet, die den Zugang zur Combe-d’Audon-Piste immer schwieriger macht.

Die Installation eines neuen, demontierbaren Skilifts, der im Schnee verankert ist und am Ende der Skisaison wieder entfernt wird, ermöglicht es ab heute, mühelos den Ausgangspunkt der Combe-d’Audon-Piste zu erreichen. «Der Komfort unserer Kunden hat Priorität. Das Anschieben mit den Skistöcken, um von der 7 Kilometer langen schwarzen Piste zu profitieren, gehört nun der Vergangenheit an», wird Bernhard Tschannen, Direktor der Glacier-3000-Seilbahnen, in einer Mitteilung zitiert.

Mehr Sicherheit für den Sektor

Die Installation dieses neuen Skilifts ermöglicht eine Änderung des Verlaufs der Piste, die zum Col d’Audon führt. Die Südwand des Oldenhorns ist stark der Sonne ausgesetzt. «Eine von diesem Sektor entfernte Zufahrtspiste würde das Risiko einer vorzeitigen Pistenschliessung im Falle einer sich erwärmenden und damit instabilen Schneedecke verringern», schreiben die Bahnen.