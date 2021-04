Auch Taylor Swift hat genug von den Republikanern. Foto: Getty Images

Sogar Taylor Swift hat es ausgehängt. Die super erfolgreiche Popsängerin, die schon jetzt, mit 31 Jahren, über 200 Millionen Platten verkauft hat und mit elf Grammys behängt wurde, hatte gegen Donald Trump protestiert und wendet sich auch gegen die Republikaner. Ihr geht auf die Nerven, wie unverschämt Trump und seine Berater sich bei ihrer Musik bedient haben. Und wie die Republikaner über Afroamerikaner und andere Kritiker ihrer Politik denken.

Dass rechte Politiker sich bei linken Musikern und ihren Songs bedienen, reicht lange zurück. Ronald Reagan machte es mit Bruce Springsteen vor, der in einem Fanfarensong demokratische Strophen (über den Vietnamkrieg) mit einem republikanischen Refrain («Born in the USA») stadienfüllend kombinierte. Auch die Rolling Stones haben sich über die Misshandlung ihrer Songs durch Donald Trump und seine Maskenfeinde erfolglos beklagt. Neil Young, Rage Against the Machine, Twisted Sisters, The Who, Depeche Mode und viele andere auch.

Gute Rockmusiker auf der Rechten gibt es nicht, und die Bands der Rechtsextremen sind selbst für Republikaner heikel. Gruppen in Deutschland wie Frontalkraft oder Stahlgewitter bedienen sich offen beim nationalsozialistischen Gedankengut. «Wir brauchen sie wieder, das ist kein Witz», sangen Störkraft an einem Schweizer Konzert, «die Jungs in Schwarz mit dem doppelten Blitz.» Gemeint war die SS. Und 6000 Fans grölten mit.

Countrymusik für das konservative Publikum

Auch in den USA, in Frankreich oder Grossbritannien erfreuen rechtsextreme Bands oder Rapper ihr fanatisiertes Publikum. Darüber hinaus allerdings erreichen sie kaum jemand. Dafür ist die konservative Countrymusik aus Nashville zuständig, die ein ländliches, weisses, gut vertretenes Segment der amerikanischen Gesellschaft bespielt.

Dass linke oder wenigstens demokratische Musikerinnen und Musiker die Szene beherrschen, gründet einerseits in der Jugendkultur der Sechziger, auf welche die Rockmusik bis heute zurückweist. Ausserdem lassen sich mit Botschaften wie «Lasst uns gemeinsam die Steuern senken» oder «Gebt dem Militär euer Geld» keine inspirierten Texte schreiben.

Dennoch bleibt die politische Ambivalenz unter den Musikern grösser, als diese zugeben wollen. Springsteens «Born in the USA» war offensichtlich auf ein Missverständnis hin angelegt. Und Neil Young, der politisch Unstete, hat sich schon positiv über Donald Trump oder den Afghanistan-Krieg geäussert.

Taylor Swift, um auf sie zurückzukommen, bezeichnete sich lange Zeit als unpolitisch, weil sie es nicht als ihre Aufgabe ansah, «das Wahlverhalten der Leute zu beeinflussen». Das war zu einer Zeit, als die Musikerin es wortlos hinnahm, von einer offen nationalsozialistischen Website wie «Daily Stormer» als «reine arische Göttin und heimliche Nazi» gelobt zu werden, die nur darauf warte, «der Welt ihre arische Agenda zu verkünden».

Damals mochte Donald Trump sie noch sehr, und auch sein Consigliere Steve Bannon und seine «Breitbart News» waren begeistert von der begabten, schönen Frau aus Pennsylvania.

Ausgerechnet Erich Honecker, später Staatschef der DDR, hatte das alles kommen sehen. «Niemand in unserem Staate», sagte er 1965 bei einem Auftritt der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, «hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik.»

