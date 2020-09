Neue Schweizer Literatur – Der Tod des Bruders als prägender Schmerzpunkt Thomas Hürlimanns neues Buch «Abendspaziergang mit dem Kater» ist eine Sammlung seiner besten Texte – und manchmal von überraschender Aktualität. Martin Ebel

Schreiben im Licht der Dämmerung: Thomas Hürlimann. Foto: Jürgen Bauer

Der Schmerzpunkt im Leben des Schriftstellers Thomas Hürlimann ist der frühe Tod seines jüngeren Bruders Matthias. Ein Schmerzpunkt auch in seinem Schreiben. Das Theaterstück «Grossvater und Halbbruder» schrieb der noch Unbekannte am Sterbebett des Bruders, und als es zur Aufführung kam und ein Erfolg wurde, empfand er sich geradezu als Betrüger: «Nicht ich, er war der Autor.» Denn: «Ihm zeigte sich alles im Abend- und Abschiedslicht, in den Tönen der Dämmerung, und fast ohne es zu merken, begann ich seine Sicht zu übernehmen.»