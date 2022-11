Gemeindeversammlung Därligen – Demokratie, Einhelligkeit und Geselligkeit An der Gemeindeversammlung vom Freitag wurden alle Vorlagen und Nachfolgewahlen ohne Gegenstimme angenommen. Hans Peter Roth

An der Gemeindeversammlung in Därligen wurden alle Vorlagen und Nachfolgewahlen ohne Gegenstimme angenommen. Foto: Hans Peter Roth



«Man kann Frieden und Freiheit nicht trennen, denn niemand kann in Frieden leben, wenn er nicht seine Freiheit hat.» Mit diesem Zitat des US-Bürgerrechtlers Malcolm X eröffnete Gemeindepräsident Hans Wolf am Freitagabend die Gemeindeversammlung. Mit 27 stimmberechtigten Anwesenden nahmen knapp 10 Prozent der insgesamt 286 stimmbefugten Därligerinnen und Därliger friedlich an der gelebten Freiheit und Basisdemokratie teil.