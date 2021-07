Aufarbeitung des Capitol-Sturms – Demokraten und Republikaner streiten über den Tag der Schande Ein Untersuchungsausschuss sollte in den USA den Sturm auf das Capitol am 6. Januar aufarbeiten. Jetzt steht das Vorhaben vor dem Scheitern. Christian Zaschke aus New York

Diese Bilder werden noch lange nachwirken: Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, nachdem sie das Capitol gestürmt haben. Foto: Jim Lo Scalzo (EPA)

Es sei ihm gleichgültig, sagte US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend, ob man ihn für die Wiedergeburt des Teufels halte. «Fakt ist», führte er nach dieser eher dramatischen Einleitung aus, «dass man nicht auf die Fernsehbilder schauen kann, um dann zu sagen, es sei nichts passiert am 6. Januar.» Biden sprach von dem Tag, an dem Anhänger des vormaligen Präsidenten Donald Trump das Capitol in Washington stürmten. «Man kann nicht ernsthaft Leuten zuhören, die sagen, das sei ein friedlicher Marsch gewesen», sagte er. Exakt das ist aber die Ansicht, die weite Teile der Republikanischen Partei zumindest in der Öffentlichkeit vertreten.