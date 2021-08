«Help Afghanistan» – Demo gegen Gewalt in Afghanistan auf dem Bundesplatz Derzeit wird vor dem Bundeshaus in Bern gegen die Gewaltoffensive der Taliban in Afghanistan demonstriert.

«Gewalt in Afghanistan beenden», «Sag Nein zu Taliban» oder «We will not forget how you forget about Afghanistan» steht auf den Plakaten und Transparent geschrieben, die Demonstranten auf den Bundesplatz mitgebracht haben. Eine Frau weint hemmungslos. Eine weitere wischt sich die Tränen aus den Augen.

Kurz nach 18 Uhr haben sich am Montagabend bereits über 100 Menschen versammelt, um gegen die Gewaltoffensive der Taliban in Afghanistan zu demonstrieren. Nach einem Auftakt mit Klängen ergreift einer der Organisatoren das Mikrophon und die Demonstranten wiederholen lautstark seine Parolen wie etwa «Murder Taliban». Immer mal wieder hört man verzweifeltes Weinen. Es treten weitere Rednerinnen und Redner vor die versammelten Protestierenden.

Aufgerufen zur Spontandemonstration gegen die brutalen Angriffe der Taliban in Afghanistan wurde in den Sozialen Medien von der afghanischen Gruppe My life in Switzerland und Migrant-Solidarity-Network. Laut den Organisatoren soll die Demo bewilligt sein. Die Lage im gefährlichsten Land der Welt spitze sich laufend zu. Die US-Truppen sind abgezogen und die Regierung würde sich passiv verhalten, während die Taliban schon fast alle Gebiete Afghanistans erobert hätten. Mit dem Portest wolle man die Abscheu gegenüber den Taliban und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern.

Wie einer Karte auf Instagram zu entnehmen ist, wollen die Demonstrantinnen und Demonstranten vom Bundesplatz aus via Amtshausgasse zum Theaterplatz und via Nägeligasse zum Waisenhausplatz. Die Organisatoren rufen dazu aus, die Corona-Schutzmassnahmen einzuhalten.

Unter den Protestierenden fliessen immer mal wieder Tränen. Die Stimmung scheint gedrückt. Foto: Jürg Spori Über 100 Leute kommen zusammen, um gegen die Gewaltoffensive der Taliban in Afghanistan zu protestieren. Foto: Jürg Spori 1 / 4











jsp/sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.