«Null-Bock auf Null-Stundenverträge» – Demonstration gegen Arbeit auf Abruf auf dem Casinoplatz Derzeit läuft auf dem Casinoplatz in Bern eine Kundgebung. Die 50 Demonstrantinnen und Demonstranten wollen auf die prekäre Situation von Menschen mit Arbeit auf Abruf hinweisen.

Rund 50 Personen haben sich am Samstagnachmittag auf dem Casinoplatz versammelt, um für eine Demo gegen Arbeit auf Abruf zu demonstrieren. Bild: Jürg Spori Diese Personen seien von der Corona-Krise besonders stark betroffen, hätten oft nicht Anspruch auf Arbeitslosenversicherung oder Kurzarbeitsentschädigung, wie es auf der Homepage der Anarchistischen Gruppe Schweiz heisst, die zur Demo aufgerufen hat. Bild: Jürg Spori Alle Demonstranten tragen Masken … Bild: Jürg Spori 1 / 5

Gegen 14 Uhr versammelten sich auf dem Casinoplatz in Bern rund 50 Demonstrantinnen und Demonstranten. Mit der Kundgebung unter dem Motto «Null-Bock auf Null-Stundenverträge» wollen sie sich gegen Arbeit auf Abruf in der Schweiz wehren. Die Demonstrantinnen und Demonstranten tragen alle Masken, halten Rot-Schwarze Transparente in die Höhe und halten Reden, wie eine Reporterin vor Ort berichtet.

Zum Aktionstag gegen Arbeit auf Abruf, der bereits um 11 Uhr in der Reitschule startete, wurde auf der Homepage der anarchistischen Gruppe Bern aufgerufen. Denn die Corona-Krise habe besonders jene Menschen hart getroffen, die auf Abruf arbeiten. Unter Umständen hätten die Betroffenen keinen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung oder Kurzarbeitsentschädigung. Nach Angaben der anarchistischen Gruppe Bern betreffe dies in der Schweiz rund 220‘000 Personen. Dabei handle es sich vor allem um Menschen aus dem Gastgewerbe, wie es im Aufruf zur Kundgebung heisst.