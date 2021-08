Bewilligte Klimademo in Bern – aber nicht auf Bundesplatz

«Rise Up for Change» kehrt nach Bern zurück: Mit seiner Besetzung des Bundesplatzes dominierte das Klimakollektiv im letzten Jahr wochenlang die Schlagzeilen, zum Startschuss der diesjährigen Aktionswoche blockierten die Aktivistinnen und Aktivisten die Eingänge zu Grossbanken in Zürich, bevor sie von der Polizei weggetragen wurden.

Zum Abschluss ist heute Mittag eine Grossdemo auf dem Berner Münsterplatz geplant – und zwar diesmal mit Erlaubnis der Stadt.

Dass sie für den Protest nicht wieder auf den Bundesplatz ziehen, also in unmittelbare Nähe der Nationalbank, sondern auf den Münsterplatz, geschieht nicht freiwillig. Heute findet auf dem Bundesplatz bereits eine Veranstaltung zu 50 Jahren Frauenstimmrecht statt. (hae)