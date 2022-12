Adventskonzert in Zweisimmen – Dem Zauber des Mozart-

Requiems verfallen Mit viel Herzblut und ergreifender Tiefe brachten der Cantate Chor Zweisimmen und das Orchester der Zweisimmer Konzerte Mozarts Requiem zu Gehör. Heidy Mumenthaler

Ihre Darbietung des Meisterwerks der klassischen Musik berührte: Der Cantate Chor Zweisimmen und das Orchester der Zweisimmer Konzerte. Foto: Heidy Mumenthaler

Zu seinem 40-jährigen Chorleiterjubiläum beim Cantate Chor Zweisimmen wählte Klaus Burkhalter bezaubernde Perlen Wolfgang Amadeus Mozarts. In der gut besetzten Kirche Zweisimmen stimmten Chor und Orchester innig in das «Ave verum corpus» ein. Die 46-taktige Motette entstand Mitte 1791, während der Arbeiten an der «Zauberflöte» – und ein halbes Jahr vor dem verfrühten Tod des Komponisten. Der engelsgleiche Chor machte seine Verbundenheit zu Christus mit zärtlichstem Gestus hörbar, einfühlsam begleitet von Streichern des Orchesters der Zweisimmer Konzerte. Im wahrsten Sinne wirkte die Darbietung mit klaren, wohltuenden Stimmen und straffen Tempi wie ein himmlisches Gebet.