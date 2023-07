Putsch in Niger – Dem Westen gehen im Sahel die Freunde aus Niger galt als Stabilitätsanker im Norden Afrikas, auf den die USA und Europa grosse Hoffnungen setzten. Nun erklärt das Militär die Regierung für abgesetzt. Paul Munzinger aus Kapstadt

Die gewählte Regierung ist entmachtet: Anhänger der Putschisten mit Niger- und Russlandflaggen feiern in der Nähe des Parlaments in Niamey. Foto: Keystone

Es ist ein Bild, das in den vergangenen Jahren schon einige Male aus Afrika um die Welt gegangen ist: Soldaten drängen sich vor einer Kamera zusammen, um im Fernsehen die Absetzung einer gewählten Regierung zu verkünden. Beim jüngsten Militärputsch in Niger ist es ein mit Orden behängter Mann in blauer Uniform, der sitzend die Erklärung verliest, während ihm neun Soldaten im Flecktarn von hinten über die Schultern schauen. Man habe entschieden, sagt der Mann in Blau, den das Textlaufband als Oberst Amadou Abdramane vorstellt, «dem Regime ein Ende zu setzen».