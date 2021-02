«Dem Stimmvolk wird Sand in die Augen gestreut»

Das Stimmvolk stimmt am 7. März darüber ab, ob die Stadt 15 Millionen Franken an die neue Festhalle am Guisanplatz zahlen soll. Das Grüne Bündnis ist dagegen. Warum?

Regula Bühlmann: Das vorliegende Projekt ist riesig: Eine Halle für 9000 Leute, ein Kongressraum für 1500 Personen, Gesamtkosten von 95 Millionen. Wir sind nicht überzeugt, dass Bern diese überdimensionierte Eventhalle wirklich braucht. Die Studie aus dem Jahr 2015, welche die Befürworter gern zitieren, ist schlicht veraltet. In den letzten sechs Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben einen Steuereinbruch zu verzeichnen, der Messemarkt ist eingebrochen. Man kann derzeit keine seriöse Aussage darüber machen, wie das alles in fünf Jahren aussehen wird. Deshalb sind wir dagegen, öffentliche Gelder in diesen Neubau zu stecken.