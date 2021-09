Schwingfest in Thun – Dem Sieger winkt Muni «Alan vom Stockhorn» Der Siegermuni des Bernisch-Kantonalen Schwingfests vom kommenden Jahr ist gekürt. sku UPDATE FOLGT

Der Siegermuni vom Bernisch-Kantonalen Schwingfest 2022 in Thun wurde auf den Namen «Alan vom Stockhorn» getauft. Foto: Patric Spahni

Am 17. Juli 2022 findet in der Stockhorn-Arena in Thun das Bernisch-Kantonale Schwingfest statt. Der Siegermuni heisst «Alan vom Stockhorn». Er nahm die Taufe auf dem Thuner Rathausplatz gelassen, trotz seiner 850 Kilogramm Gewicht, die er aktuell auf die Waage bringt.

