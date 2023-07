Nadelöhr des Welthandels in Gefahr – Dem Panamakanal geht das Wasser aus Er ist eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt, doch der Wasserpegel im Panamakanal sinkt. Globale Lieferketten geraten ins Stocken. Selbst ein totaler Stillstand ist nicht ausgeschlossen. Christoph Gurk

Jedes Mal, wenn ein Schiff den Panamakanal passiert, fliessen 200 Millionen Liter ins Meer ab. Foto: Luis Acosta (AFP)

Und dann auf einmal: Applaus. Ein Montagnachmittag Anfang Juli, dunkle Wolken türmen sich am Himmel über den Miraflores-Schleusen des Panamakanals. Die Luft ist schwül, es riecht nach Regen, Diesel und auch nach Popcorn. Unten, im Besucherzentrum des Kanals, gibt es Snacks, wer möchte, kann sich nebenan in einem Kino auch noch einen Film ansehen, die Geschichte des Kanals, erzählt von Hollywoodstar Morgan Freeman, projiziert auf eine Grossleinwand in 3-D. Der Titel? «Geteiltes Land, vereinte Welt». Ein bisschen Pathos kann ja nicht schaden.