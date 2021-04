Neuer Trail in Alchenstorf – Dem Osterhasen auf der Spur Mit einem Ostertrail lädt die Gemeinde Familien zu einem Rundgang ein, auf dem jeder etwas findet, das ihn freut. Gertrud Lehmann

Was verbirgt sich wohl hinter der halb offenen Tür im Hintergrund? Foto: Brigitte Mathys

Das 850-Seelen-Dorf an der Strecke zwischen Wynigen und Koppigen erfreut sich zunehmender Bekanntheit. Schon an Weihnachten zog Alchenstorf 2200 Besucherinnen und Besucher an, die auf einem liebevoll gestalteten Rundgang ein Weihnachtsmärchen erleben wollten.

«Warum machen wir dasselbe nicht auch an Ostern?», fragten sich nach dem Erfolg die 50 Leute vom Forum. Das ist der Verein, der das Dorfleben in Schwung hält und dafür sorgt, dass der Ort mit den schönen Bauernhöfen und rundum verstreuten Einfamilienhäusern nicht zu einem «Schlafdorf» verkommt.