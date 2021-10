Vor 20 Jahren in Hindelbank – Dem Niedergang entronnen Papeterie, Blumenladen, Käserei, Drogerie: Ein Geschäft ums andere ging zu. Es gab – und gibt – aber auch Läden, die blieben: zum Beispiel die Bäckerei und die Metzgerei. Cornelia Leuenberger

Im Ortskern von Hindelbank sind noch einige Geschäfte ansässig. Archivfoto: Thomas Peter

In der «Berner Zeitung» vom 2. Oktober 2001 war zu lesen: «Laden um Laden verschwindet aus dem Dorf».

Es ging um Hindelbank, wo mit dem Ende des Jahres auch das Ende eines weiteren Geschäftes nahte: In der Papeterie startete der Ausverkauf, bald sollte sie geschlossen werden.

Schuld am Niedergang des Ladens seien die fehlenden Kundinnen und Kunden, sagte der Inhaber. So kämen die Frauen aus Bäriswil, die sich früher zu Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen hätten, nicht mehr nach Hindelbank zum Einkaufen. Vielmehr würden sie jetzt im Shoppyland in Schönbühl ihre Schreibwaren erstehen. Und auch die Einheimischen frequentierten den Laden nicht mehr so oft, wie es für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit nötig gewesen wäre.