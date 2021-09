Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde – Dem neuen Schulhaus einen Babyschritt näher gekommen Seit der Abstimmung vor fünf Jahren ist der Umbau des Schulhauses Kirchenfeld in Bern blockiert. Jetzt hat das Verwaltungsgericht eine Beschwerde abgewiesen. Lea Stuber

Ursprünglich war der Baustart für 2017 geplant. Doch auch 2021 tut sich beim Kirchenfeld-Schulhaus nichts. Foto: Manuel Zingg

Es wäre eine simple Angelegenheit. Ein Schulhaus, eines der schönen und denkmalgeschützten dieser Stadt, ist in die Jahre gekommen. Und im Schulkreis steigt, so die Prognosen, die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Es soll also umgebaut und erweitert werden. Im September 2016 findet in Bern die Abstimmung über den Baukredit von fast 46 Millionen Franken statt, 70 Prozent der Stimmenden nehmen ihn an.

Fünf Jahre später steht das Schulhaus Kirchenfeld erhaben und unerschütterlich wie eh und je, nebenan rauscht der Velo- und Autoverkehr über die Monbijoubrücke. Es ist eines von gleich zwei grösseren Projekten im Schulkreis Kirchenfeld-Schosshalde, das lange blockiert war oder es noch immer ist. Das zweite ist das geplante Schulhaus im Stadtteilpark Wyssloch. Wegen Einsprachen stoppte die Stadt dieses Projekt. Simpel ist beim Thema Schulraum also wenig.