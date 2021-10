Bewegung der Antinatalisten – Dem Klima zuliebe auf Nachwuchs verzichten – ergibt das Sinn? Manche Wissenschaftlerinnen und Aktivisten fordern einen Gebärstreik, um das Klima zu retten. Doch hinter dieser Idee stecken gefährliche Ideologien – und falsche Berechnungen. Nora Ederer

Ist das Bevölkerungswachstum eines der grössten Probleme in Bezug auf die Klimakrise? Foto: Getty Images

Grossflächige Einsichten über sich selbst und das Leben tauchen meistens auf, wenn man am wenigsten mit ihnen rechnet, etwa in einem Campingstuhl am See. So ging es Nael Yaman, der eigentlich anders heisst. Den Blick aufs Wasser gerichtet, ein Bier in der Hand, neben ihm ein Freund, da wurde ihm klar, wie gern er Zeit mit Kindern verbringt. Damals studierte Yaman noch Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Doch eine Konsequenz seiner Einsicht war, dass er sein Studium abbrach und Lehrer wurde.

Heute ist er 28 Jahre alt, in einer festen Beziehung und arbeitet an einer Wiener Grundschule. In seiner Freizeit organisiert er Ferienlager. Yaman sagt: «Es ist sinnstiftend, Kindern etwas beizubringen, und es macht Spass, sie aufwachsen zu sehen.“ Aber eine eigene Familie gründen? Ein heikles Thema. «Der Wunsch nach eigenen Kindern ist auf jeden Fall da», sagt er. «Andererseits würde ich noch eine konsumierende Person mehr in die Welt setzen. Was an mir klimaschädigend ist, wäre es auch an meinem Kind.»