Abstimmung in Langnau – Dem Kirchgemeindehaus droht der Abbruch Der Kirchgemeinderat möchte das Haus gegenüber der Kirche abreissen und durch ein mehrstöckiges Gebäude ersetzen. Jacqueline Graber

Kirchgemeindepräsident Stefan Bongiovanni vor der sanierungsbedürftigen Liegenschaft. Foto: Marcel Bieri

Derzeit herrscht im Kirchgemeindehaus in Langnau ein ständiges Kommen und Gehen. Die Stühle im grossen Saal sind gut besetzt, sitzend warten die Leute darauf, aufgerufen zu werden. Denn seit dem letzten Januar ist hier ein Corona-Impfzentrum eingerichtet. «Voraussichtlich bis August, September», sagt Kirchgemeindepräsident Stefan Bongiovanni. Danach werde es wieder ruhig im Gebäude.

Zwar ist seit einiger Zeit eine Kita in dem Gebäude eingemietet. Auch die Sitzungen des Langnauer Parlaments finden – ausser in Zeiten des Impfzentrums – regelmässig hier statt. Und gelegentlich werden die Schulungsräume beispielsweise von der Volkshochschule oder vom Regionalspital Emmental gebucht, «aber der grösste Teil der Räume steht meist leer», so Bongiovanni.