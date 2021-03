Gemeindeversammlung Unterseen – Dem Kauf der Birmse knapp zugestimmt An der Gemeindeversammlung in Unterseen vom Montagabend erhielt der Kredit von 1,03 Millionen Franken für den Erwerb des Geländes der Sägerei Zenger Zustimmung. Ueli Flück

Die Birmse zwischen dem Lombach und der Beatenbergstrasse mit der ausser Betrieb stehenden Sägerei. Foto: Bruno Petroni

Gemeindeversammlung in Unterseen trotz Pandemie in der Aula des Oberstufenschulhauses. Die Versammlungsteilnehmer werden am Eingang registriert, Desinfizierungsmittel sind vorhanden und Masken obligatorisch. Das Stedtli zählt 3979 Stimmberechtigte, 85 von ihnen sorgten für einen lebhaften Versammlungsverlauf.

Die Geschichte

Die Birmse liegt nördlich von St. Niklausen zwischen dem Lombach und der ansteigenden Beatenbergstrasse. Dort errichtete die Familie Zenger 1985 eine Sägerei, nachdem ihre Sagi am 750 Meter entfernten Bockstorweg 1980 abgebrannt war.