3:1 gegen Kriens – Dem FC Thun glückt der Auftakt Neuzuzug Gerndt, Dos Santos und Karlen sorgen mit ihren Toren in Kriens für die ersten drei Punkte der neuen Challenge-League-Saison. Peter Birrer

Der erst 18-jährige Daniel Dos Santos trifft in der 36. Minute zum 2:1 Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Mit einer Woche Verzögerung und nach mehreren Tagen in Quarantäne startet der FC Thun in der Zentralschweiz in die neue Meisterschaft - und tut das resultatmässig so, wie er sich das gewünscht hat: Vor 1100 Zuschauern setzt er sich gegen den SC Kriens 3:1 durch.

Ein frühes Ausrufezeichen setzt Alexander Gerndt, die prominente Neuverpflichtung von Lugano. Der 35-Jährige besorgt schon nach drei Minuten mit einem schönen Freistoss die Führung für die Berner Oberländer. Auch danach präsentiert sich der Schwede lauf- und spielfreudig, sieht für ein Foul aber auch eine Verwarnung – und wird nach 45 Minuten von Kyeremateng abgelöst.

Die Thuner kontrollieren den Match, fühlen sich aber offensichtlich zu sicher und werden etwas gar sorglos. Das bleibt nicht ohne Folgen. Nach einer halben Stunde gleicht Mulaj mit einer der ersten Offensivaktionen für die Krienser aus. So sehr sich der Gast darüber ärgert: Das 1:1 wirkt wie ein Weckruf. Die Mannschaft von Carlos Bernegger wird wieder aktiver und zielstrebiger. Nach 36 Minuten lanciert Rüdlin mit einem feinen Pass in die Tiefe seinen Kollegen Dos Santos. Der erst 18-Jährige stürmt aus offsideverdächtiger Position los, lässt Goalie Neuenschwander elegant stehen und schiebt zum 2:1 ein.

In der zweiten Halbzeit verwaltet der FCT den Vorsprung, ohne dabei aber zu glänzen. Nach 66 Minuten benötigt er Glück, als der eingewechselte Krienser Goelzer die Latte trifft. Danach hat auch der Gast Pech – Kyeremateng sieht seinen Schuss an den Pfosten prallen. Die Thuner ersparen sich danach eine nervenaufreibende Schlussphase und werden dabei von den Kriensern unterstützt. Urtic foult Rüdlin im Strafraum, den fälligen Penalty verwertet Karlen souverän zum 3:1, und dabei bleibt es.

Schon am Dienstag geht es für die Thuner weiter. Im ersten Heimspiel der Saison empfangen sie um 20 Uhr in der Stockhorn Arena den ambitionierten Aufsteiger Yverdon.

Kriens - Thun 1:3 (1:2) Infos einblenden Kleinfeld. - 1100 Zuschauer. - SR Schärli. - Tore: 3. Gerndt 0:1. 30. Mulaj 1:1. 36. Dos Santos 1:2. 81. Karlen (Foulpenalty) 1:3. Kriens: Neuenschwander; Urtic, Isufi, Mistrafovic, Busset (59. Goelzer); Aliu, Selasi, Bürgisser (46. Lang), Mulaj (82. Yesilcayir); Sessolo (75. Sukacev); Avdijaj (46. Binous). Thun: Hirzel; Dorn, Havenaar, Bürki, Hefti; Karlen, Rüdlin (87. Roth); Castroman (69. Hasler), Dos Santos (83. Vasic), Dzonlagic (69. Dzonlagic); Gerndt (46. Kyeremateng). Bemerkungen: Thun ohne Fatkic und Schüpbach (beide verletzt). Verwarnungen: 17. Gerndt. 50. Rüdlin (beide Foul). 72. Dos Santos (Unsportlichkeit). 93. Lang (Foul). 66. Lattenschuss Goelzer. 74. Pfostenschuss Kyeremateng. (pmb)

