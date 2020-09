Köniz bezwingt Münsingen – Dem FC Köniz gelingt der Befreiungsschlag In einem intensiven Berner Derby in der Promotion League gewinnt Köniz gegen Münsingen 2:0. Während der FCK den ersten Erfolg der Saison feiert, bleibt der FCM auch nach sieben Spielen sieglos. Adrian Lüpold

Ein Geniestreich: Fabian Gerber bringt den FC Köniz mit einem feinen Heber aus spitzen Winkel im Derby gegen Münsingen 1:0 in Führung. Foto: Christian Pfander

Sowohl der FC Köniz als auch der FC Münsingen waren vor dem Derby in der Promotion League nicht gerade mit übermässig viel Selbstvertrauen ausgestattet. Beide Mannschaften erlebten einen schwierigen Auftakt in die neue Saison mit wenig bis gar keinen Erfolgserlebnissen. Während Köniz seine drei ersten Partien verlor, erkämpften sich die Münsinger aus sechs Spielen lediglich einen Punkt. Beide Equipen mussten also quasi auf Sieg spielen, um die mentale Misere zu beenden und zumindest den Anschluss an das rettende Ufer in der Tabelle zu bewerkstelligen.

Hohe Intensität

Entsprechend bissig gingen beide Teams von Beginn weg ans Werk. Allein an der hohen Intensität in den Zweikämpfen und einer gewissen Hektik in der Startphase war ersichtlich, wie viel auf dem Spiel stand. Die Aaretaler fanden den Tritt vor 478 Zuschauern im Stadion Liebefeld zunächst besser, belagerte die Einheimischen in den ersten zehn Minuten mehrheitlich in deren Platzhälfte. Den wegen Verletzungen und Sperren arg ersatzgeschwächten Gästen gehörte auch die erste dicke Torchance, Mittelfeldspieler Alban Murina verpasste indes aus kurzer Distanz völlig freistehend das Ziel und setzte seinen Kopfball über die Latte (10.). Nach rund 15 Minuten tauten dann auch die Könizer auf. Igor Andrejevic, der am letzten Wochenende noch für die zweite Equipe in der 2. Liga interregional einen Hattrick gebucht hatte, feuerte den ersten Warnschuss der Berner Vorstädter ab (16.).

Bald entwickelte sich ein temporeiches Spiel, das hin- und her wogte und welches angesichts der prekären Tabellenlage beider Teams über ein ansprechendes Niveau verfügte, obschon in der Folge die klaren Torchancen fehlten. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe der der Ball wie aus dem Nichts im Netz der Münsinger einschlug. Der Könizer Fabian Gerber tauchte nach einem Befreiungsschlag aus der eigenen Platzhälfte plötzlich allein auf dem linken Flügel auf. Er brachte den Ball gekonnt unter Kontrolle, handelte geistesgegenwärtig und überlistete den etwas zu weit vor seinem Tor postierten Münsingen-Goalie Timon Hunziker (er ersetzte Stammkeeper Patrick Karrer, der mit einer leichten Gehirnerschütterung fehlte) mit einem traumhaften Heber aus schwierigem Winkel.

Fabian Gerber jubelt nach seinem sehenswerten Tor zum 1:0. Foto: Christian Pfander

Abgeklärte Könizer

Wer nun glaubte, Münsingen würde nach dem unglücklichen Rückstand im zweiten Spielabschnitt die Köpfe hängen lassen, kennt die Primärtugenden der Aaretaler nicht. Kämpfen und niemals aufgeben gehört seit Jahren zur gefürchteten DNA des FCM. Und so stemmte sich das Team von Coach Kurt Feuz mit Vehemenz gegen den Rückstand. Etliche Eckbälle, ein paar Weitschüsse und einige gefährliche Freistösse rund um den Strafraum vermochten die Münsinger zu generieren, ohne daraus jedoch Profit schlagen zu können.

Die junge Könizer Equipe verteidigte derweil geschickt, mit viel Leidenschaft und auch mit einer «gewissen Ruhe», wie Trainer Silvan Rudolf nach der Partie lobend erwähnte. In der 81. Minute bot sich Münsingen dann aber doch noch die goldene Chance zum Ausgleich: Wie zu Beginn des Spiels war es erneut Alban Murina, der mit seinem Schuss aus knapp 10 Metern am hervorragend reagierenden Köniz-Torhüter Remo Kilchhofer scheiterte. Kurz vor Ende der Partie gelang dem FCK nach einem Konter dann das alles entscheidende 2:0 – Henry Acosta bewahrte die Ruhe und schob den Ball ins lange Eck.

«Der Sieg tut gut»

Münsingens Coach Kurt Feuz haderte nach dem Spiel mit den ausgelassenen Chancen zu Beginn und gegen Ende der Partie. «Wir hatten unsere Möglichkeiten, um mindestens ein Remis zu holen. Letztlich fehlte es bei uns aber einfach auch etwas an der Qualität.» Die Niederlage sei unnötig, «denn wir spielten gut mit und hätten hier etwas holen müssen. Gegen andere Gegner wird uns dann wieder nicht viel anders übrig bleiben, als hinten alles dicht zu machen», sagte Feuz, der die vielen Absenzen nicht als Entschuldigung gelten lassen wollte. Silvan Rudolf, der Coach der Könizer, hatte derweil nach dem Schlusspfiff gut lachen: «Es ist nicht so, dass mir nun ein riesiger Stein vom Herzen gefallen wäre. Aber der Sieg tut nach unserem bitteren Start in die Saison mit drei Niederlagen natürlich schon gut.» Er hoffe nun, dass man den Schwung in die nächsten Partien mitnehmen könne, sagte der FCK-Coach.