Cup-Qualifikation – Dem FC Bosporus winkt das grosse Los Besa Biel erzielt in Unterzahl noch den Ausgleich, doch am Ende setzt sich Bosporus in einem hitzigen Duell mit 2:1 gegen die Seeländer durch. Michael Lehmann (Bieler Tagblatt)

Besa-Stürmer Kaua Safari (Mitte) war das Abschlussglück an diesem Abend nicht hold. Foto: Anne-Camille Vaucher

Ein Elfmeter in der 83. Minute hat das Cupduell zwischen Besa und Bosporus entschieden. Sdiri Yessin blieb bei der Ausführung eiskalt und liess Besa-Goalie Ilias Tebib keine Abwehrchance. Die Bieler warfen danach zwar nochmals alles nach vorne, der erneute Ausgleich gelang ihnen jedoch nicht. Damit haben sie den Einzug in den Final des Berner Cups und damit auch die Qualifikation für den Schweizer Cup verpasst. Grosser Frust auf der einen Seite, ausgelassener Jubel auf der anderen. Das Spiel hatte viele Emotionen geboten.

Begonnen hatte es auf dem von 420 Zuschauern besuchten Bieler Längfeld mit Chancen auf beiden Seiten. Bosporus-Captain Karakurum traf bereits in der 6. Minute den Pfosten, Besa-Captain Kaua Safari scheiterte nur drei Minuten später mit seinem Abschluss am stark reagierenden Torhüter. Ein erstes Mal gejubelt wurde in der 16. Minute, doch der vermeintliche Treffer von Labinot Sheholli wurde wegen eines Offsides aberkannt.

Es war ein Fehler im Aufbau, der schliesslich zum ersten Tor der Partie führte. In der 38. Minute wurde Jimmy Grüters Pass abgefangen und Amar Avdukic zog unbedrängt auf den Torhüter los. Souverän schon der Bosporus-Stürmer den Ball an ihm vorbei ins Netz. Auf diesen Rückschlag fand Besa bis zur Halbzeitpause keine Antwort mehr.

Die zweite Hälfte begann dann mit einem Schock für das Heimteam. Nach einer Provokation des Torschützen liess sich Besas Spielertrainer Labinot Sheholli zu einem kleinen Schlag hinreissen, den der Unparteiische als Tätlichkeit wertete. Ab der 50. Minute spielten die Seeländer in Unterzahl.

Aus der vermeintlichen Ungerechtigkeit schöpften die Bieler Kraft. Sie lancierten Angriff um Angriff und drängten die Berner in deren eigene Hälfte. Der Ausgleich war schon eine Weile in der Luft gelegen, als in der 67. Minute Astrit Krasniqi in der Mitte genau richtig stand zum 1:1-Ausgleich traf.

Besa schien auch in der Folge näher am nächsten Treffer, ehe es in der 82. Minute zum Handspiel im Strafraum kam. Der Rest ist bekannt. Nach einem längeren Durchhänger in der zweiten Halbzeit fand Bosporus ins Spiel zurück und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Die Bieler liessen ihrem Frust über den Spielverlauf derweil freien Lauf. Aron Preite (Reklamieren) und Kastriot Sheholli (Foul) holten sich in der Nachspielzeit ihre jeweils zweite Gelbe Karte ab, weshalb beim Schlusspfiff nur noch acht Bieler auf dem Spielfeld standen.

