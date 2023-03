Playoff-Final Myhockey League – Dem EHC Thun fehlt noch ein Sieg zum Titel Die Berner Oberländer schlagen Martigny zu Hause 4:2 und führen in der Best-of-5-Serie 2:1. Werden sie am Dienstagabend Schweizer-Amateur-Meister? Jürg Sigel

Das 3:1: Torschütze Yannick Gugelmann freut sich über seinen Treffer. Foto: Markus Grunder

Plötzlich fallen sie, die Thuner Tore. Exakt fünf Zeigerumdrehungen benötigen die Berner Oberländer im Mitteldrittel für die drei Treffer durch Aron Krähenbühl, Michael Bärtschi und Yannick Gugelmann. Aus dem 0:1-Rückstand – Theo Beglieri brachte Martigny in Führung (16.) – ist bis zur 26. Minute ein 3:1 geworden. «Dies», so Center Joel Reymondin kritisch, «nachdem wir auch im dritten Match in diesem Final das erste Drittel verschlafen haben. Es war zwar besser als in den beiden vorangegangenen Partien, aber zufrieden sind wir mit unserem Auftreten in den ersten 20 Minuten immer noch nicht.» Thun hat zwar Chancen, geht mit diesen aber zu fahrlässig um. Reymondin: «Was dann folgte, war jedoch gut.» Der Steigerungslauf bringt Thun in der Serie 2:1 in Front.