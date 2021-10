Firmenjubiläum in Huttwil – Dem Beruf der 1000 Werkzeuge treu geblieben Das Uhren- und Bijouteriegeschäft Dubach kann ein seltenes Jubiläum feiern: Es besteht bereits seit 150 Jahren. Jürg Rettenmund

Urs und Marianne Dubach führen ihr Uhren- und Bijouteriegeschäft in vierter Generation. Fotos: Franziska Rothenbühler

Urs Dubach nimmt eine Taschenuhr aus dem Schaufenster. Das Zifferblatt ist mit verschiedenen römischen und arabischen Ziffern versehen. Dann dreht er die Uhr um, öffnet den Deckel und nimmt einen Schlüssel zur Hand. Er steckt ihn in ein Loch und zieht das Uhrwerk auf. Steckt er ihn ins andere Loch, kann er die Zeiger richten. «An dieser Eigenschaft erkennt man, dass die Uhr aus dem 19. Jahrhundert stammt», erklärt der diplomierte Uhrmachermeister. Denn die Krone zum Aufziehen und Richten einer Uhr wurde erst um 1900 erfunden.

Die Taschenuhr von Gottfried Dubach … … wird noch mit einem Schlüssel aufgezogen und gerichtet. 1 / 2

Die Taschenuhr ist damit ein Werk aus den Anfängen des Uhren- und Bijouteriegeschäfts bei der Einmündung der Eriswilstrasse in die Luzernstrasse in Huttwil. Dieses kann 2021 sein 150-jähriges Bestehen feiern. 1871 gründete Urgrossvater Gottfried Dubach das Unternehmen in Huttwil, vorerst in einem nicht genau bekannten Gebäude am Brunnenplatz. Sein Name findet sich denn auch auf dem Zifferblatt.