Anstieg von Corona-Neuinfektionen – Delta-Mutation breitet sich in Israel besorgniserregend aus Israel hat nach einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen erneut eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen verhängt. Anja Ruoss

Ein Mann trägt beim Freitagsgebet in einer Moschee in Jerusalem eine Schutzmaske. (25. Juni 2021) Foto: Ahmad Gharabli (Getty Images)

Israel hat am Freitag die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wieder eingeführt. Grund für die Massnahme sei der Anstieg der Corona-Infektionen in der vergangenen Woche, erklärte das Gesundheitsministerium. Es empfiehlt das Maskentragen nun ausserdem bei grossen Menschenansammlungen im Freien wie der Pride-Parade am Freitag in Tel Aviv.

Der Chef der israelischen Corona-Taskforce, Nachman Asch, sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Anstieg der Infektionen gehe wahrscheinlich auf die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus zurück. Die Mutation, die erstmals in Indien entdeckt wurde, soll in den letzten Wochen für 70 Prozent der neuen Fälle im Land verantwortlich gewesen sein.

Abo Steigende Corona-Zahlen in Israel Angesteckt trotz Impfung? Ein Virologe erklärt die «Impfdurchbrüche» Abo Q&A zur Delta-Mutation «Ansteckendste Variante» breitet sich auch in der Schweiz aus – doch es gibt Hoffnung Es gibt die Vermutung, dass zweimal Geimpfte sich mit der Delta-Variante infiziert haben könnten. Wie «Israel International News» berichtet, zeigen Statistiken der Gesundheitsbehörde, dass die Hälfte der kürzlich Infizierten mit dem Vakzin von Pfizer/Biontech vollständig gegen Covid-19 geimpft waren. Von den gut neun Millionen Einwohnern Israels sind rund 5,2 Millionen bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Dem Bericht zufolge haben sich seit Beginn der Impfkampagne in Israel etwas mehr als ein Prozent der vollständig geimpften Personen mit dem Coronavirus infiziert.

«Wir sehen alle paar Tage eine Verdoppelung der Fallzahlen.» Taskforce-Chef Nachman Asch

Seit Montag hatten die Gesundheitsbehörden täglich mehr als hundert Corona-Neuinfektionen registriert. Am Donnerstag waren es sogar 227 neue Fälle. «Wir sehen alle paar Tage eine Verdoppelung der Fallzahlen», sagte Taskforce-Chef Nachman Asch am Freitag. «Es ist besorgniserregend, dass sich die Infektionen ausbreiten.»

Laut der «Times of Israel» glaubt Asch jedoch nicht, dass Israel mit einer neuen Infektionswelle konfrontiert ist. Trotz steigender Fallzahlen sei die Zahl der Hospitalisierungen und schweren Verläufe weiterhin niedrig. «Wir wissen, dass es mehr Zeit braucht, um die Auswirkungen des Anstiegs bei den Spitaleinweisungen zu sehen», so Asch. «Wir hoffen aber, dass die hohe Durchimpfungsrate uns vor schweren Erkrankungen schützt.»

Öffnung für Touristen verschoben

Erst am 15. Juni hatte Israel die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben. Nach Ansicht des Taskforce-Chefs wäre es wohl besser gewesen, diese Massnahme vorerst beizubehalten. «Es ist jedoch nicht garantiert, dass ein Anstieg der Fallzahlen dadurch tatsächlich hätte verhindert werden können.»

Dem Bericht zufolge drängen Experten der Gesundheitsbehörde aktuell darauf, auch die Begrenzungen der Anzahl Personen für Versammlungen wieder einzuführen, falls die Fallzahlen in den kommenden Tagen nicht sinken.

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante kündigte Israel an, die Öffnung des Landes für Touristen weiter zu verschieben.

Mit Material von AFP

