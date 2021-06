Risiko für Ungeimpfte – «Delta kann in Schulen zu neuen Corona-Hotspots führen» Die neue Covid-Variante wird vor allem für Kinder und Jugendliche zum Problem. Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer rechnet damit, dass die Impfempfehlung für sie bald verschärft wird. Edgar Schuler

Corona-Massentests könnten auch nach den Sommerferien Alltag bleiben: Die neue Covid-Variante Delta dürfte sich in Schulen besonders stark verbreiten. Foto: Nicole Philipp

In Israel hat der neue Premier Naftali Bennett die Notbremse gezogen: Die eben erst aufgehobene Maskenpflicht in Innenräumen wird wieder eingeführt. Dazu hat die Regierung den dringenden Aufruf erlassen, dass sich Kinder ab 12 Jahren impfen lassen.

Der Grund: Obwohl die erwachsene Bevölkerung stark durchgeimpft ist, breitet sich die Delta-Variante des Covid-19-Virus rasant aus. Die Hälfte aller Neuansteckungen betrifft Kinder unter 16 Jahren. Besonders betroffen sind darum die Schulen, wo es zu grossen Ausbrüchen kam.

Retour zur Maske: Israels Premierminister Naftali Bennett winkt am Dienstag beim Besuch eines Gesundheitszentrums bei Tel Aviv. Foto: Amir Cohen (Keystone)

In Grossbritannien – ein ähnliches Bild: Das Virus breitet sich unter Schulkindern mit grossem Tempo aus. Die «Sunday Times» berichtet, die Zahl der infizierten 5- bis 9-Jährigen sei in der Woche zum 20. Juni im Vergleich zur Vorwoche um 70 Prozent gestiegen. Zehntausende befinden sich wieder in Quarantäne.