Es gibt nicht viele Schweizer Bands, die derart fleissig die deutschen Clubs bespielen, wie die Delsberger Gruppe Carrousel. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass diese Band alles tut, was man gemeinhin mit dem sprichwörtlichen französischen Charme in Verbindung bringt, der sich in Deutschland und in der Deutschschweiz noch grösserer Beliebtheit zu erfreuen scheint als in Frankreich selbst.

Alles da: das unverkrampfte Verhältnis zum Kitsch, der swingende Pariser Charme, die Coolness und das schöne Quantum Tristesse in diesen sonnigen Chansons. Im Kern besteht Carrousel aus dem Jurassier Léonard Gogniat, einem Multiinstrumentalisten und Sänger, der Mitte der Nullerjahre als Strassenmusiker nach Südfrankreich reiste und dort seine neue Band- und Lebensgefährtin Sophie Burande kennen lernte – auch sie im Umgang mit diversen Instrumenten beschlagen, auch sie Sängerin.

Nach einem längeren Aufenthalt in Paris zog man gemeinsam nach Delsberg, wo man bisher fünf sehr bezaubernde Langspielplatten aufgenommen hat. Im Zentrum prunken die beiden bestens harmonierenden Stimmen, flankiert von Akkordeon, Piano und Holzgitarre. Delsberg ist das neue Paris, Carrousel sei Dank.

