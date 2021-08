Was wir lesen – Delphine de Vigan: «Dankbarkeiten» Drei Figuren, drei Leben: nach der Lektüre dieses Buches ist man ein anderer Mensch Paula Scheidt (Das Magazin)

Foto: DM

Das Lieblingsspiel meiner beiden Neffen im Kindergartenalter heisst «Entweder-Oder». Man stellt sich gegenseitig vor schwere Entscheidungen: Entweder nie wieder Pizza oder nie wieder Pommes frites! Für den Rest des Lebens nur in Seen und Flüssen baden oder nur im Meer! Mich kann man in die Bredouille bringen mit: Nie wieder Romane von Delphine de Vigan lesen oder nur noch Romane von Delphine de Vigan! Das Geniale an dem Spiel: Nach jeder schweren Entscheidung – je besser man sich kennt, desto schwerer die Entscheidungen – ist man dankbar, dass es nur ein Spiel ist. Probieren Sie es mal aus.